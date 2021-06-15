Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'yı 62-53 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'yı 62-53 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, İtalya'nın Udine kentinde oynanan karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Millilerde 28 sayı üreten Mahmut Açıkgöz maçın en skorer ismi olurken, Murathan Atik 16 ve Mücahit Günaydın ise 12 sayı buldu.

İlk maçında ev sahibi İtalya'yı 56-48 yenen milli takım, gruptaki son maçında yarın İsrail ile liderlik için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan