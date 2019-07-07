Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, beşincilik maçında Fransa'ya 56-46 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, beşincilik maçında Fransa ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 26-18 geride tamamlayan milliler, sahadan 56-46 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından şampiyonayı 6. sırada bitiren Türkiye, B Klasmanı'na düştü.

Kaynak: AA