Tekerlekli Sandalye Basketbol
Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.
Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününün ilk maçında Menekşeler takımı, Gelincikler takımını 37-36 mağlup etti.
Günün ikinci maçında ise Nilüferler takımı, Papatyalar takımını 41-32 yendi.
Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.
Kaynak: AA
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