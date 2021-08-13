Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi

Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Spor

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca yeni Hükümet Konağı arkasındaki tenis kortlarında düzenlenen müsabakalara 24 ilden 35 sporcu katıldı. 4 gün süren ve 6 kategori düzenlenen şampiyona final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Erkeklerde Emirhan Toper, kadınlarda Nurşen Şen, kuadda Uğur Altınel, küçüklerde Emirhan Toper, çift erkeklerde Turan Akalın-Hüseyin Çelik, çift kadınlarda Nurşen Şen-Fatma Kıdıl birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl bir milli takım kampını Demirci'de yapacaklarını belirterek, "İlçenin tertemiz doğasında milli takım sporcularına burada kamp yaptırarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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