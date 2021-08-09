Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı
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Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı

Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen ve Yeni Hükümet Konağı arkasındaki tenis kortlarında gerçekleştirilen müsabakalara 24 ilden 35 sporcu katılıyor. Müsabakalar, 13 Ağustos Cuma günü yapılacak olan final karşılaşmaları ile sona erecek.

Organizasyonun açılışına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, federasyon teknik hakem heyeti ve sporcular katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, yaptığı açıklamada, şampiyonayı yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediklerini hatırlattı.

Demirci'nin spor tesislerini çok beğendiğini aktaran Yurdagül, "Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası" ismiyle duyurdukları organizasyonun ismine, ilçenin Kurtuluş Savaşı'na verdiği desteği hatırlatmak için "Akıncılar" ismini de eklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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