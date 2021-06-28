'Tekerlekli Mücevherler' Beykoz'da yaz sezonunu açtı

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Beykoz'da 'Yaza Merhaba Partisi' düzenledi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Beykoz'da 'Yaza Merhaba Partisi' düzenledi. 47 klasik otomobilin yer aldığı etkinlikte, keyifli anlar yaşandı.

2009 yılından beri otomobilleri koruyup, yaşatmak ve geleceğe taşımak misyonuyla çalışmalarını yürüten İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, (İKOD) Beykoz'da geleneksel 'Yaza Merhaba Partisi' düzenledi. 47 klasik otomobil ile katılım sağlayanlar hem arabalarını sergiledi hem de kahvaltı eşliğinde müzik ve eğlencenin keyfini sürdü. Düzenli olarak aile ortamında yeşil alan etkinlikleri yaptıklarını kaydeden İKOD Başkanı Hakan Arvay, ulusal bayramlarda da klasik otomobil severlerle konvoylar oluşturduklarını söyledi. Arvay, pandeminin klasik otomobiller ve sahipleri üzerindeki etkisini de anlattı.

"KLASİK OTOMOBİLLERLE ATATÜRK'ÜN EVİ ZİYARET EDİLMİŞTİ"

Klasik otomobillerin geleceğe taşınması için özenle çalıştıklarını dile getiren Arvay, "Aslında esas amacımız, touring. Klasik otomobillerimizin yaşamasını istiyoruz. Uzun yollara gidiyoruz. Klasik otomobillerimiz, uzun yol kondisyonludur. Hepsi çok bakımlıdır. Biz de bunun için uzun yol gezileri düzenliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en önemli uzun yol etkinliklerinden bir tanesi, 19 Mayıs'ta Selanik'e gidip Atatürk'ün evini ziyaret ettiğimiz etkinlikti. Orta Anadolu'ya bir gezi düzenledik, Kapadokya bölgesini gezip tarihi yerleri ziyaret ettik. Otomobillerimiz de bizimle birlikte bunları yaşadı. Böyle organizasyon ve etkinlikler düzenlemeye çok önem veriyoruz. Üyesi olduğumuz Antika Otomobil Federasyonu ve diğer kulüplerle beraber bu sevginin farkındalığını yaşatmak adına bu etkinlikleri her sene sıklıkla düzenliyoruz" diye konuştu.

PANDEMİDE OTOMOBİLLER DE KAPANDI

Pandeminin klasik otomobillerin, garajdan çıkarılmasına engel olduğunu ifade eden Arvay, "Pandemi nedeniyle araçlarımız maalesef mahsur kaldı. 1,5 yıldır hep kapalı kalıp, çok az dışarı çıkabilen araçlarımız oldu. Yasak boşluklarında sağladık bunu da. Bu arabaların yürümesi lazım. Çünkü eski teknoloji otomobiller. 1950'lerin 60'ların teknolojisinde araçlar, günlük kullanım kondisyonuna sahiptiler. Dolayısıyla bu arabaları kapatıp beklettiğinizde bazı yerlerinde kurumalar oluyor. Bu kurumlardan dolayı yağ kaçakları gibi senaryolar ortaya çıkıyor. En önemlisi de arabaların yıllık periyodik bakımları var. Otomobiller, periyodik bakımlarına gidemeyince ustalara da ekonomik katkı sağlanamadı. Pandeminin dokunduğu noktalar oldu ama şu anda her şey yoluna girecek gibi görünüyor. Aşılarımızı olup, hem otomobiller hem bizler eski günlerimize kavuşacağız" dedi.

'TEKERLEKLİ MÜCEVHERLER' YAŞATILIYOR

Klasik otomobil sahibi olmak isteyenlere de önerilerde bulunan Arvay, "Klasik otomobil sahibi olmak isteyenler için hem İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği hem de Antika Otomobil Federasyonu var. Kesinlikle doğru insanlarla, doğru adreslerle buluşabilirler. Bizler elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim sosyal sorumluluk bilincimiz de var. Trafiğe çıkacak olan her bir yeni klasik otomobil, bizim için çok önemli. Sayıları ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Çünkü hepsi, bir döneme damgasını vurmuş, belli yaşanmışlıklara şahitlik etmiş, duygu yüklü. Biz de onlara 'tekerlekli mücevherler' diyoruz ve koruyup, yaşatmayı önemsiyoruz" dedi.

Arvay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Satın alınacak otomobilin öncelikle kondisyonu, fizibilitesi yapılmalı ve neye, ne kadar ihtiyacı olduğu belirlenmeli. Araç sahibi olmak isteyenlerin ekonomik yapısı da çok önemli. Araç ne kadar çok fabrikasyon normlarına sahipse değeri o kadar yüksek oluyor. Herkesin kesesine göre hareket edeceğini düşünürsek, ona göre bir araba edineceklerdir. Neler yapılabilir diye bir planlama yapıldıktan sonra aracın restorasyon süreci başlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı