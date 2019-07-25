Tekerlekli Kayak Milli Takımı Bitlis'te kampa girdi



BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kampa giren Türkiye Kayak Federasyonu Tekerlekli Kayak Milli Takımı, Van Gölü sahilindeki 8 kilometrelik parkurda, kışın yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyor.

Tekerlekli Kayak Milli Takımı sporcuları, 2019 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu yaz kondisyon ve tekerlekli kayak antrenmanları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. 13 ilden 21 sporcunun katıldığı kamp, 17 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'ta son bulacak.

Tekerlekli Kayak Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, kampa 5'i kadın 16'sı erkek, toplam 21 sporcunun katıldığını söyledi. Tatvan sahili ve Nemrut Dağı eteklerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doymaz, şöyle konuştu:

"Çok güzel ve verimli bir kamp. Sporcularımız özveriyle çalışıyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Sporcularımız kamptan çok memnun. Elimizden geldikçe kampı değerlendiriyoruz. Buradaki sporcularımız kamptan sonra farklı illerde açılacak kamplara katılacak. Kışın yapılacak yarışmalara çok iyi bir şekilde hazırlanmış olacaklar. Şu anda mevcut sporcularımızı kışın yaptığımız yarışmaların toplam puanına göre seçilen Türkiye'nin en iyi sporcularıdır. Buradaki sporcularımız yine zaman zaman yapacağımız elemelerle azami bir sayıya indirip önümüzdeki sezon içinde yapılacak uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler. Tatvan sahili bu spor için elverişli bir yer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kamp Koordinatörü Erhan Dursun ise, Tatvan'da Nemrut Dağı eteklerinde, Rahva'daki çevre yolu ve Van Gölü sahilinde antrenman yaptıklarını, buradaki imkanların çok iyi olduğunu dile getirdi.

Antrenörlerden Muhammet Kızılarslan da kampa Kastamonu bölgesinden katıldığını ifade ederek, "Tekerlekli kayak dünya şampiyonuyum. Olimpik sporcuyum. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yaz ve kış aylarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk defa burada tekerlekli yarış oldu. Tekerlekli ve kayaklı koşu ve kış yarışmaları için Bitlis çok uygun bir yer. Geçtiğimiz aylarda burada Türkiye Şampiyonası yapıldı. Bunun yeterli olacağını düşünmüyorum. Burada Tekerlekli Kayak Yarışması Dünya Kupası alınması gerekiyor. Çünkü bu yarışmalara elverişli bir ortamı var. Eminim yabancı sporcularda burayı sevecek ve burada yarışma olmasını isteyeceklerdir" şeklinde konuştu.



Kaynak: DHA

- Bitlis