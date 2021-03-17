Tekerlekli Curlingte ikili kamp

Türkiye ile Rusya Tekerlekli Curlingte ikili kamp yapıyor.

Türkiye ile Rusya Tekerlekli Curlingte ikili kamp yapıyor. Türk ve Rus Tekerlekli Milli Takım sporcuları, Curling Salonu'nda yaptıkları ortak kampla şampiyonalara bileniyor. Antrenörler Ahmet Faruk Turan ile Gökçe Ulugay'ın çalıştırdığı Tekerlekli Curling Milli takımı, Ruslar ile teknik taktik antrenmanları yapıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz da, Türk ve Rus Tekerlekli Curling Milli takımının kampını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Taşkesenligil, Türkiye ve Rusya'nın Curlingte ikili kamp yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülkenin sporcularına da başarılar diledi.

Rus ve Türk curlingçiler, Taşkesenligil'e ziyaretleri için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı