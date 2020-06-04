Tekerleği yerinden çıkan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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Tekerleği yerinden çıkan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkan transit, bariyerlere çarparak durabildi.

Tekerleği yerinden çıkan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
04.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:22

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkan transit, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Lice-Kulp yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAV 979 plakalı transit aracının tekerleği, seyir halindeyken yerinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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