Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
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Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

-Sivas'ta seyir halindeki otomobilin tekerinin yerinden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

-Sivas'ta seyir halindeki otomobilin tekerinin yerinden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara-Sivas karayolu Sıcak Çermik girişinde meydana geldi. T.K. yönetimindeki 58 BR 967 plakalı Renault marka otomobil tekerinin yerinden çıkması sonucu menfeze girerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan M.K. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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