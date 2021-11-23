ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde tekeri patlayan yem yüklü kamyonet takla attı, 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Güzeyalı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinden Gürgentepe ilçesine yem götürdükleri öğrenilen Cemal Akıncı idaresindeki 52 BA 717 plakalı kamyonet, sol arka tekerinin patlaması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonrası sürücü Cemal Akıncı ve yanında bulunan amcasının oğlu Cemal Akıncı kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkan her iki kazazede durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazazedelerde bir sorun olmadığı anlaşılırken, polis karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza bölgesinde hurdaya dönen kamyonetin kaldırıldığı sırada trafik ekipleri yolu tek şeride indirerek trafiğin kontrollü geçişini sağladı. Metrelerce uzayan araç kuyrukları nedeniyle karayolunda ulaşım yavaş ilerlerken, kamyonetin kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı. - ORDU