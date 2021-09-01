Tekeri patlayan tır gişenin bariyerlerine çarptı: 1 hafif yaralı
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Tekeri patlayan tır gişenin bariyerlerine çarptı: 1 hafif yaralı

Tekeri patlayan tır gişenin bariyerlerine çarptı: 1 hafif yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesi TEM Otoyolu girişinde lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi TEM Otoyolu girişinde lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Akyazı İlçesi TEM Otoyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Resul S. idaresindeki 54 ABJ 973 plakalı Mercedes marka tır, otoyol gişelerinden geçtiği esnada tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken bir süre kapalı olan gişe, tırın kaldırılması sonrasında tekrardan açıldı. - SAKARYA

Tekeri patlayan tır gişenin bariyerlerine çarptı: 1 hafif yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekeri patlayan tır gişenin bariyerlerine çarptı: 1 hafif yaralı - Haberler
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