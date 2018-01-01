Tekeri Patlayan Araç Bomba Paniğine Neden Oldu

Gaziantep'te 2017 yılının bitimine dakikalar kala, polis noktasında 'dur' ihtarına uymayan araç kaza yaptı. Sürücünün ağır yaralandığı kazada, aracın patlayan tekeri bomba paniğine neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve Milli Egemenlik Bulvarından Kavaklık Mahallesi istikametine seyir halinde bulunan bir araç, polis uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu araç, yoldaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak, durabildi. Kazada aracın sürücüsü ağır yaralanırken, aracın patlayan lastiği bomba paniğine neden oldu. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Yapılan incelemede araçta patlayıcıya rastlanılmadı.



2017 yılının bitimine dakikalar kala meydana gelen kazada yaralanan sürücü, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP