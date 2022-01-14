Tekelti Dağı'nda sis ve gün batımı manzarası ilgi gördü - Haberler
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Tekelti Dağı'nda sis ve gün batımı manzarası ilgi gördü

Tekelti Dağı'nda sis ve gün batımı manzarası ilgi gördü
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Sisler içinde kalan Tekelti Dağı, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

IĞDIR (AA) - Sisler içinde kalan Tekelti Dağı, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, sis etkili oldu.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve dağcılık açısından en çok talep gören dağlardan olan Tekelti Dağı da sis arasında kaldı.

Etkili olan sisin içinde gün batımıyla birlikte görünen Tekelti Dağı, güzel manzaralar sundu. Birçok kişi eşsiz manzarayı görüntüledi.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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