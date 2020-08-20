Tekelioğlu, Isparta 32 Spor'un başına getirildi TFF 3. Lig'e çıkan Isparta 32 Spor, teknik adamını belirledi.

TFF 3. Lig'e çıkan Isparta 32 Spor, teknik adamını belirledi.

Kariyerinde Trabzonspor dahil birçok takımı çalıştıran Teknik Direktör Sadettin Tekelioğlu, Isparta 32 Spor'un yeni teknik patronu oldu. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan tarafından takımın başına getirilen Tekelioğlu, şehirde büyük bir heyecana sebep oldu.

Kariyerinde Trabzonspor gibi önemli takımlarda teknik direktör olarak görev yapan Tekelioğlu'nun kısa bir süre içerisinde Isparta'ya gelip, takımı oluşturacağı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA