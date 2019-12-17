Tekel bayisine otomobille girmeye çalışan ve tekelciyi bıçaklayan şüpheli kamerada

17.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:17

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Maltepe'de gece saatlerinde tekel bayisine gelen müşteri, kendisine alkol satmayan tekel bayisi sahibine öfkelendi. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri dönen kişi, otomobiliyle tekel bayisinin içine girmek istedi. Başaramayan kızgın müşteri, işletme sahibini, yakınını ve bir müşteriyi bıçakladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi saat 01.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Tekel bayisine gelen müşteri, kendisine alkol satmak istemeyen tekel bayisi sahibine öfkelendi. Buradan ayrılan müşteri bir süre sonra geri gelerek otomobiliyle tekel bayisinin içine girmek istedi. Kaldırım engeline takılan aracından çıkan kızgın müşteri, elindeki bıçakla işletme sahibini, yakınını ve araya girmeye çalışan bir müşteriyi bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan müşteri Ufuk Mavi'yi gözaltına aldı. Tekel bayisi sahibi Süleyman Vargül ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mavi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"Tekel bayisinin sahibi Süleyman Vargül, "Geldi, 'alkol alacağım' dedi. 'Alkol yasakları var malum cezalarımız var. Satamam' dedim. Aldığı alkolü bıraktı. Geri gitti, aradan 7- 8 ve ya 10 dakika geçti. Araçla dükkanıma girmeye çalıştı. Daha önceden de tanıyordum kendisini. Gittim, dedim ki, 'Kardeşim tanışıyoruz, dostuz. Yapma böyle, bana da kendine de sıkıntı olma'. Dükkana geri geldim. Beni bıçaklayacağını düşünmedim. Dükkana geldiğimde bana ismimle hitap etti. Geri dönmemle bacağımı iki yerden bıçakladı. Bıçağı çekmeye çalışırken elim kesildi. Geri gittim, dolaba vurdum, omzum çıktı. Bir anda iptal oldum, ne kolum çalıştı, ne de bacağım çalıştı. Kaçmadı, benim üzerime düştü, ben ona tekme vurdum. Sonra içeride yeğenim var o geldi. Kalkmadan buna birkaç tane vurdu. Kardeşim geldi bayağı bir hırpaladık onu. Sonra polis, ambulans geldi. Beni hastaneye götürdü. Polis olay yeri inceleme yaptı. Böyle bir sorun yaşadık yani yaşıyoruz da sürekli. Bakalım hayırlısı sonumuz nereye varacak" dedi.

"O GECE ÖLDÜRÜLEBİLİRDİM"Vargül saldırgandan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kişi yakalandı, mahkemeye çıktı tutuklandı. Sonuna kadar gideceğiz. Alkol vermediğimiz için başımıza gelen olaylar. Benim meslektaşlarımın başına da gelen var. Ben o anda, o gece öldürülebilirdim. Bakıyorsunuz, sonuçta alkol satmasak nasıl ayakta duracağız, satıyoruz yasaklardan dolayı bir dünya sıkıntı yaşıyoruz. Sözün bittiği yer derler ya gerçekten öyle. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum" diye konuştu. SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDASaldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin arabasıyla tekel bayisinin içine girmeye çalıştığı, bunu fark eden işletme sahibinin müşteri ile konuşmak için dışarı çıktığı, daha sonra müşterinin elindeki bıçakla işletme sahibinin arkasından dükkanın önüne geldiği görülüyor. Müşterinin işletme sahibini vurarak yere düşürdüğü ve bıçakladığı, o sırada işletme sahibinin yakının gelip saldırgana vurduğu, saldırganın yere düştüğü, yaşanan arbedede işletme sahibinin yakınını da bıçakladığı, son olarak araya giren müşteriyi de bıçakladığı kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA