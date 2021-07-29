TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da gece yarısı kapısını kırıp girdiği tekel bayisinden 50 bin liralık sigara ve dizüstü bilgisayar çalan Hasan D. (41) ile ona gözcülük yapan Sadık A. (38), yakalandı.

ADANA'da gece yarısı kapısını kırıp girdiği tekel bayisinden 50 bin liralık sigara ve dizüstü bilgisayar çalan Hasan D. (41) ile ona gözcülük yapan Sadık A. (38), yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, 'O an alkollüydüm. Alkolden cesaret alıp, borçlarımı ödemek için çaldım' diyen Hasan D. tutuklandı, Sadık A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Ramazan K., yaklaşık 50 bin liralık sigara ve dizüstü bilgisayarının çalındığını görüp polise haber verdi.

BİRİ BÜFEYE GİRDİ, DİĞERİ GÖZCÜLÜK YAPTI

İhbar üzerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, saat 03.30 sıralarında büfeye gelen iki kişiden birinin kapı göbeğini patlatarak içeri girdiğini, diğerinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Ekipler, soygunun ardından özel halk otobüsüne bindiği belirlenen şüphelilerin, Hasan D. ve Sadık A. olduğunu tespit etti.

'ALKOLLÜYDÜM' SAVUNMASI YAPTI

Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Büfeye girip sigara ve bilgisayarı çalan Hasan D. emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Hasan D.?nin, 'Borçlarımı ödemek için çaldım. O an alkollüydüm. Alkolden cesaret alıp yaptım' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan D. tutuklandı, Sadık A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI
1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BABAYA MEYDAN DAYAĞI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Diego Muslera Can Bartu Eda Erdem Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKEL BAYİSİNDEN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:59:59. #1.15#

title