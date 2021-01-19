Tekel bayisinden 30 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı
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Tekel bayisinden 30 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı

19.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:29
Tekel bayisinden 30 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da bir tekel bayisinden 30 bin liralık soygun yapan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da bir tekel bayisinden 30 bin liralık soygun yapan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Afyonkarahisar'da 14 Ocak gecesi Kanlıca Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine giren şüpheliler 30 bin liralık sigara ve içki çaldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvelik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine bir araçla gelen İ.A. (36) ve M.Y.'nin (38) hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Takibe alınan 2 şüpheli 18 Ocak günü öğle saatlerinde yakalandı. Şüphelilerden İ.A., verdiği ifadede içki ve sigaraları çaldıktan sonra Sahipata Mahallesi Ankara yolu üzerinde bulunan başka bir tekel bayisine sattıklarını anlattı. Şüphelilerin evinde, iş yerinde ve olaya karıştıkları araçta yapılan aramalarda suç unsuru bulunamazken, çalıntı sigara ve içkileri aldığı iddia edilen ikinci tekel bayi ise suçlamaları reddetti. Tekel bayi sahibine 'suç eşyasını satın almaktan' işlem yapıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan İ.A. ve M.Y. ise bugün adliyeye getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelilerin hırsızlık anı tekel bayisinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren şüphelilerden birinin iki çekmecede bulunan malzemeleri cebine doldurup, hızla dışarı çıktığı görüntülendi. Olay sırasında diğer şüphelinin ise araçta beklediği öğrenildi.


Tekel bayisinden 30 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı
Tekel bayisinden 30 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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