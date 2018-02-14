Tekel Bayine Girmek İsteyen Zanlılar Yanlışlıkla Berberin Duvarını Kırdı

Tekel bayine girmek isteyen zanlılar yanlışlıkla berberin duvarını kırdı

SİVAS - Sivas'ta hırsızlık için tekel bayine girmek isteyen kişi ya da kişiler duvarı yanlış hesaplayınca berber dükkanına girdiler.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Sivas'ın Kangal ilçe merkezindeki İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar Serkan Önal'a ait tekel bayisine girmek için tenha olan arka taraftan duvarı delerek iş yerine girmek istedi. Ancak duvarı doğru hesaplayamayan hırsız veya hırsızlar tekel bayisinin bitişiğindeki Yusuf Yıldırım'a ait berber dükkanının duvarını deldi. Hatalarını geç fark eden şahıslar yakalanma endişesi ile vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları tahmin ediliyor.

Tekel bayisinin sahibi Serkan Önal yaptığı açıklamada, "Bize girmek isteyip komşunun duvarını delmişler. Eğer deliği tuttursalardı halimiz kötü olurdu."dedi.

Berber salonu çalışanı Şeref Akbayır ise yaptığı açıklamada, "Yan tarafta bulunan tekel bayisine girmek isterken duvarı tam tespit edemeyip bizim dükkanın duvarını delmişler. Bizim burada bir makas ve bir tarak var. Onların işine yarayacak bir şey yok. İstiyorlarsa bunları da onlara verebiliriz."dedi.

Hırsız yada hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.