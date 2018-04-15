Tekel Bayiden Hırsızlık İddiası
Adana'da bir tekel bayiden 5 şişe içki iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir tekel bayiden 5 şişe içki iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sülha Şimşir'e ait tekel bayiden 5 şişe içki çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen iki şüpheliden kimliği belirlenen Güven D. (27), evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, hırsızlardan birinin tekel bayi sahibini oyalaması, diğerinin ise içki şişelerini montunun içine koyduktan sonra iş yerinden ayrılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.?