Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (3)
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Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (3)

2'Sİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBESTBursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren Sezgin Özfındukkıran ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip götürdüğü öğrenilen Yiğit K. ve A.G.'nin, adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (3)
15.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:26

2'Sİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren Sezgin Özfındukkıran ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip götürdüğü öğrenilen Yiğit K. ve A.G.'nin, adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemece tutuklanan Sezgin Özfındukkıran ile Yiğit K., cezaevine gönderildi. A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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