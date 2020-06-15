Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren S.Ö. ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip, götürdüğü öğrenilen Y.K. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
15.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:41
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren S.Ö. ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip, götürdüğü öğrenilen Y.K. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA