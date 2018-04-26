Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Burdur'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Kapalı Pazar yerinde düzenlenen açılış programında konuşan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur'un tarım, bitkisel ve hayvansal üretimin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği ender illerden biri olduğunu söyledi.

Yaşadıkları Teke Yöresi'nde hayvancılığın eskiden beri devam ettiğini belirten Vali Yılmaz, "Bugün bu yörede geleneğin ötesine geçip teknoloji ile kültür ırkı hayvanlarını buluşturup çağdaş ve modern tarımın gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.

Tarımda geleneksel üretimin ötesinde teknolojinin kullanıldığını, dünya ile rekabet edilebilecek bir Türkiye'nin oluşturulmasına çalışıldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan özellikle hayvancılık ve tarım sektörüne ilişkin Burdur özelinde süt teknolojileri Ar-Ge merkezinin kurulmasını destekledik. Aynı zamanda Isparta'da tıbbi aromatik bitkileri laboratuvarını destekledik. Biz Burdur ve Isparta'yı tek bir bölge olarak görüp her iki ilin potansiyelini harekete geçirmek için bu iki güdümlü projeyi onayladık. Bölgemizdeki tarımın desteklenmesi için kalkınma ajansından Antalya'da 7 bin 500 üreticiyi ilgilendiren ucuz enerjiyi sağlayacak olan güneş enerji panellerine de destek verdik. Bölge tarımı için bu üç ili düşündüğünüz zaman tarıma verilen önemin ve desteğin ne anlama geldiğini anlarsınız."

Kurak bir kış geçtiğini, bölgeye düşen yağış miktarının ve barajların doluluk oranının az olduğunu vurgulayan Yılmaz, çiftçilerin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.



Tarım makineleri, hayvansal ürünler ve gıda satışının da yapıldığı fuar, 4 gün ziyaretçilerini ağırlayacak.