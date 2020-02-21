Teke Deresi'nin rengi değişti
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Teke Deresi'nin rengi değişti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.

21.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:48
Teke Deresi'nin rengi değişti

'nin ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.

Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su gri ve beyaz renk aldı. ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin belirli aralıklarda değiştiğini söyledi. Derede kokunun da oluştuğunu ifade eden Yaşa, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz da dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: AA

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: Teke Deresi'nin rengi değişti
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