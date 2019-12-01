Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı
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Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmak için tek başına bindiği lastik botta yönünü şaşıran Suriye uyruklu düzensiz göçmen, çareyi Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemekte buldu.

01.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:53
Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı

'dan adalarına yasa dışı yollardan kaçmak için tek başına bindiği lastik botta yönünü şaşıran uyruklu düzensiz göçmen, çareyi Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemekte buldu.


Bodrum Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 1 düzensiz göçmeni kurtardı.


Suriye uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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