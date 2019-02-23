Tekden Öğrencileri Kafkaslar'dan Sürgünü Oynadı

İstanbul Tekden Koleji Mezunları Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Sürgün Değil Ölüm' isimli tiyatro gösterisi beğeni topladı.

İstanbul Tekden Koleji Mezunları Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Sürgün Değil Ölüm' isimli tiyatro gösterisi Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde sahnelendi. 'Bir milletin ölüme yolculuğu' başlığıyla sahnelenen tiyatro gösterisinde 14 Kasım 1944'te Kafkasya sürgün edilen insanların hikayesi anlatıldı.

Tiyatro hakkında bilgiler veren Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; "Tekden Eğitim Kurumları'nın bir sanat faaliyeti olarak tiyatro eseri sahneleniyor. İstanbul Küçükyalı Tekden Koleji öğrencileri tarafından yapılan 'Sürgün' isminde 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir olayın canlandırılması. Kafkaslardan Türklerin ve oradaki Çerkez ve diğer halkların yurtlarından sürgün edilişi dramatik bir şekilde anlatılıyor. Biz, eğitimde sanata da çok önem veriyoruz. Farklı alanlarda eğitim olmakla birlikte sanat eğitimini de çok önemsiyoruz. O bakımdan çocuklarımızın bugünkü faaliyetlerini çok başarılı buluyorum. Bütün öğrencilerimizin de bu faaliyetleri aynı zamanda izleyip kendilerinin de dersler almalarını, bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu toplumsal sıkıntıların düzeltilmezse nelere mal olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Tarih bizim için çok önemli. Tarihi olmayanlar soysuzdur. O bakımdan geçmişimizi bilmek zorundayız ki geleceğimize emin adımlarla yürüyebilelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA