Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
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Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesine ağaç dikti.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesine ağaç dikti.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri; uyum haftası etkinlikleri kapsamında okul çevresine ağaç dikti. Etkinlik hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Göksel Orhan; "Bugün; 'Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün' etkinliği gerçekleştirdik. 9. sınıf öğrencilerimiz, uyum haftası etkinlikleri kapsamında ağaç diktiler. İnşallah mezun olana kadar öğrencilerimiz ağaçlarına kendileri bakacaklar, kendileriyle birlikte ağaçlarımız büyüyecekler. Hem öğrencimizle hem başarılarıyla birlikte ağaçlarımız büyüyecek" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında zarar gören bir okula da ağaç dikmeyi düşündüklerini ifade eden Orhan; "Biz istiyoruz ki her yer ağaç olsun. Manavgat'ta Değirmendere İlköğretim Okulu Müdürü ile iletişime geçtik, okulun bahçesindeki tüm ağaçlar yanmış. Bahçedeki ağaçları inşallah tekrar biz dikeceğiz. Okulumuzu kardeş okul olarak seçtik. Hem okulumuza destek vereceğiz hem de ağaçlandırma projemiz olacak. Zamanında Afrin'deki Türkmen kardeşlerimize okul yapmış, destek olmuştuk. Şimdi Manavgat'taki okulumuzu kardeş okul olarak seçtik, oraya da gücümüzle destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılarak destek olan Nuh Kuş ise; "Mümkün olduğu kadar doğayı yeşillendirmek amaçlı bu tür faaliyetlere katılmayı uygun buluyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Tekden Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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