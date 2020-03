Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin'den anlamlı Tıp Bayramı mesajı Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutlayan Başhekim Tekin, yayınladığı mesajında, "Milli mücadelenin fitilini ateşleyen, vatan sınırları içinde ay yıldızlı bayrağın dışında başka bir bayrağın dalgalanmasını kabul etmeyen Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'den aldığımız güçle hastalarımıza şifa götüreceğiz. 14 Mart'ın asıl anlam ve hassasiyeti budur. Sağlık çalışanları olarak her an her zaman insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biri olduğunu bilerek hizmet vermeye gayret ediyoruz. Denizli Tekden Hastanesi olarak 52 uzman ve akademisyen kadromuzla ve 400 profesyonel sağlık çalışanımızla birlikte gece gündüz bir yuvaya, bir aileye şifa olmak şiarı ile hizmet veriyoruz. Bir anne babanın yüzü gülsün ümidi ile bir ailenin mutluluğunu paylaşmak için gayret ediyoruz. Biz çalışanımızla hastamızla bir aileyiz. En ümitsiz zamanda umutlandıracak haberler verme gayretindeyiz. Bir babaya çocuğunu müjdeleyerek onlara hayatın en güzel haberini veren, bir evlada en kıymetli varlığı annesinin ameliyatının başarı ile geçtiği haberini ileten ve iyisiyle kötüsüyle bir aile olduğumuzu her zaman unutmadığımız sağlık çalışanlarıyız. Böylesine uğraşlar verirken tek temennimizin ise sağlıkta şiddetin durmasıdır. Bizler asıl bayramı sağlıkta şiddet durunca yaşayacağız. Bu düşünce ile Denizli Tekden Hastanesi ailesi olarak 14 Mart Tıp bayramı neticesinde tüm sağlık çalışanlarımızın bu anlamlı ve güzel gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA