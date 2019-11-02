Tekden Anadokulu öğrencilerinden '29 Ekim' sergisi

02.11.2019 16:51

Tekden Anaokulu öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılan sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.



Tekden Anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla '29 Ekim' sergisi açtı. Öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı. Sergide, öğrencilerin el emeği ile yaptıkları 29 Ekim treni de, beğeni topladı.



Öğretmenleri ile beraber sergiyi gezen minik öğrenciler, Cumhuriyet coşkusu yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA