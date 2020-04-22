Tek yürek olup, 23 Nisan için söylediler Tek yürek olup, 23 Nisan için söyledilerVAN'da sınıf öğretmenliği yapan Hulusi Çakır, 23 Nisan etkinliklerinin koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi sonrası sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Tek yürek olup, 23 Nisan için söylediler

VAN'da sınıf öğretmenliği yapan Hulusi Çakır, 23 Nisan etkinliklerinin koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi sonrası sosyal medyadan çağrıda bulundu. Çakır, '23 Nisan için söyle' çağrısı yaparak, Türkiye'nin 81 ilinden destek verenlerle 'Sev kardeşim' şarkısını söyledi.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlk ve Ortaokulu'nda 10 yıldır görev yapan Hulusi Çakır, bu yıl koronavirüs nedeniyle bir araya gelemedikleri öğrenciler için sosyal medya hesabında '23 Nisan için söyle' etkinliği başlattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören etkinliğe, Türkiye'nin 81 ilinden destek geldi. Etkinliğe katılan öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 192 kişi, çektikleri 144 video ile "Sev kardeşim" şarkısı seslendirip, destek verdi.

Sınıf öğretmeni Çakır, Van'da 10 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın 100'üncü yılında öğrencilerimizle beraber olamayacağımızdan, bir şarkı etrafında kucaklaşıp, birleşmeyi düşündüm. Bu nedenle #23nisaniçinsöyle etkinliğini duyurdum. Türkiye'nin 81 ilinden öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere 144 videoyla 192 kişi tek yürek olup aynı şarkıyı seslendirdik. Bayraklarımızla, tişörtlerimizle 'Sev Kardeşim' şarkısını her ne kadar ayrı olsak da yüzlerimizdeki gülümseme ve heyecanla birleşip, atamızın çocuklara armağan ettiği bayramımızı coşkuyla kutladık. Bütün çocuklara armağan olsun" dedi.

Kaynak: DHA