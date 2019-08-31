Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde apartman girişinde 25 bıçak darbesiyle öldürülen 72 yaşındaki Naciye Saygın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

31.08.2019 09:56
Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, katil zanlısı tek yumurta ikizi Fedai K. hakkında, "Canavarca hisle ve taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ortaya çıkan kamera kayıtları polisin kafasını karıştırmış ve tek yumurta ikizlerinden hangisinin katil zanlısı olduğu bir süre de olsa tespit edilememişti. Olay yerindeki parmak izlerinin Sedai K.'ya ait olduğu zannedilirken ikiz kardeşi Fedai'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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