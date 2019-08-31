Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

31.08.2019 09:56

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, katil zanlısı tek yumurta ikizi Fedai K. hakkında, "Canavarca hisle ve taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ortaya çıkan kamera kayıtları polisin kafasını karıştırmış ve tek yumurta ikizlerinden hangisinin katil zanlısı olduğu bir süre de olsa tespit edilememişti. Olay yerindeki parmak izlerinin Sedai K.'ya ait olduğu zannedilirken ikiz kardeşi Fedai'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.