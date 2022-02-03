Tek yumurta ikizleri kanserle de birlikte mücadele etti

İZMİR (DHA) - İZMİR'de bir hafta arayla kanser teşhisi konulan tek yumurta ikizleri 47 yaşındaki Çiğdem Serfiçeli ve Yeşim Akın, tedavi süresince birbirlerine destek oldu. Yaşamları boyunca benzer sağlık sorunlarını birlikte aştıklarını ifade eden ikizler, kanseri de birlikte yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Almanya'da 18 Ağustos 1975 tarihinde dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Çiğdem Serfiçeli ve Yeşim Akın, 1 hafta arayla meme kanseri olduklarını öğrendi. Geçen yıl ağustos ayında rutin kontroller için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ göğsünde tümör olduğunu öğrenen Çiğdem Serfiçeli, ikizi Yeşim Akın'ı arayıp doktora gidip muayene olmasını isteyerek kanser teşhisinin ilk evrede konulmasını sağladı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi sürecini birlikte geçiren ikizler, sağlığına kavuştu.