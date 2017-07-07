Tek Yön Uygulaması 15 Temmuz'da Hayata Geçiyor

Yeni uygulamanın, trafik akışkanlığını rahatlatmak, bölge halkının etkilendiği araç park sorununu azaltmak, caddelerden çıkışta yaşanan trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, tüm kesimlerin görüşleri alınarak yapıldığı ifade edildi.

Kararın alınış sürecine ilişin bilgi verilen açıklamada, tek bu güzergah değişikliği 2 yıl süren bir çalışmanın ürünüdür. İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin sahaya inerek saha incelemesi yaparak kamera kayıtları inceleyerek biz zati doneler elde ederek yapılan değerli bir çalışmadır dendi.

Yeni uygulama 15 Temmuz Cuma günü güvenli şekilde hayata geçecek. Sürücülerin yönlendirici trafik levhalarına, Zabıta ekiplerinin ve Trafik Polislerinin uyarılarına uymaları gerektiği vurgulandı.