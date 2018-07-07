Tek umutları Küçük Nilay'ın yürüyebilmesi

Engelli Nilay'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım bekliyor

Anne Sevilay Hacimahmutoğlu: "Para pul değil, kızım yürüyebilsin istiyorum"

HATAY - Hatay'da 1 yaşındayken yaşadığı kalça çıkıklığı nedeniyle ameliyat olan ve ardından yapılan alçı nedeniyle 3 ay sonunda vücudundaki kasları gelişmeyen 7 yaşındaki Nilay Hacimahmutoğlu'nun yürüyebilmesi ve konuşabilmesi için tedavi olması gerekiyor. 15 günde bir Hacettepe Tıp Fakültesi'ne gitmek zorunda olduklarını ifade eden aile, imkanları el vermediği için çocuklarını artık tedavi ettiremiyor.

Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesinde yaşayan Hacimahmutoğlu ailesinin 7 yaşındaki kızları olan Nilay Hacimahmutoğlu'nun yürümesi ve konuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Anne Sevilay Hacimahmutoğlu, "Kızımı sürekli Ankara'ya götürüyoruz ama tedaviler, filmler parayla olduğu için artık gücümüz yetmiyor. Burada da çok doktora götürdük, Adana'ya götürdük. Ama hiçbir sonuç alamadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştık ama hiçbir şekilde ulaşamadık. Külliyeye kadar gittik orada da göremedik. Ben para pul istemiyorum, sadece kızım yürüsün onu istiyorum. Ben bir anne olarak çok zor durumdayım. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bizim sesimizi duyun. Siz sessiz yığınların sesisiniz. Bizimde sesimiz olun." dedi.

Anneler sesime kulak verin

Her 15 günde bir Ankara'ya gitmeleri gerektiğini fakat paraları olmadığı ve eşinin iş durumu nedeniyle bu imkanı sağlayamadıklarını ifade eden Sevilay Hacimahmutoğlu, annelerin bu sese kulak vermesini istedi. Hacimahmutoğlu, "Ben bir anne olarak buradan tüm annelere de sesleniyorum. Çok zor durumdayız, çaresizim. Lütfen benim sesime kulak verin" açıklamalarında bulundu.

Diğer yandan Engelli Nilay'ın ablaları ve Babaannesi Nilay'ı bir saniye bile yalnız bırakmazken, küçük yeğeni Nilay'ın moral kaynağı oluyor. 4 yaşındaki yeğeni Gökçe Nisa Gökçek, teyzesi Engelli Nilay'a sarılarak, öperek yanından ayırmıyor.