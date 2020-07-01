Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP'nin son toplantısı online gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP'nin son toplantısı online gerçekleşti

Spor alanında Erasmus+Sport projesi olarak kabul gören ve tek türk üniversite ortağı, PAÜ olan Avrupa Spor Liderliği Programı (ESLP) projesinin son toplantısı online olarak düzenlendi.

Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP'nin son toplantısı online gerçekleşti
01.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:21

Spor alanında Erasmus+Sport projesi olarak kabul gören ve tek türk üniversite ortağı, PAÜ olan Avrupa Spor Liderliği Programı (ESLP) projesinin son toplantısı online olarak düzenlendi.

Spor alanında Erasmus+Sport projesi olarak kabul gören ve Pamukkale Üniversitesi ile birlikte İspanya, İtalya, Malta, Yunanistan ve İngiltere gibi ülkelerden de ortakların yer aldığı Avrupa Spor Liderliği Programı (ESLP) projesinin son toplantısı online olarak düzenlendi. Projenin İspanya'da yapılması planlanan final toplantısı, dünyada devam etmekte olan korona virüs salgın önlemleri nedeniyle online olarak gerçekleşti. Proje yürütücüsü olan Universidad Catlica San Antonio de Murcia'nın (UCAM) ev sahipliğinde yapılması planlanan ancak online gerçekleştirilen toplantıya İspanya, İtalya, Türkiye, Malta, Yunanistan ve İngiltere'den toplam 28 kişi katıldı. Toplantıda Pamukkale Üniversitesi bünyesinde projeye dair hayata geçirilen çalışmalar hakkında proje ortaklarına bilgiler veren Proje Koordinatörü Doç.Dr. Mülazımoğlu Ballı, proje boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin ulaştığı öğrenci sayısı, aktivite çeşitliliği, öğrencilerin tanımlayıcı bilgileri, spor liderlerinin ve mentörlerin görüşleri ve yapılan nitel ve nicel analizler hakkında ayrıntılı bir rapor sundu. Ayrıca proje çıktılarının değerlendirildiği toplantıda sürdürülebilirlik konusunda fikirler de ortaya konuldu. Öğrenci odaklı çeşitli sportif etkinliklerin uygulandığı, gençlerin profesyonel iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanmasına zemin hazırlandığı, Pamukkale Üniversitesinde on sekiz ay süren ve başarılı şekilde yürütülen proje ile on üç öğrenci, spor liderliği eğitimleri ve sektörün önde gelen işveren ve uzmanlarından mentörlük hizmeti aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Hulusi Akar Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Buse Varol Oğuzhan Koç Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Bülent Uygun
Daha Fazla Kız Genç Bakan Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP'nin son toplantısı online gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 10:56:47. #1.15#
title