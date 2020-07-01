Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP'nin son toplantısı online gerçekleşti Spor alanında Erasmus+Sport projesi olarak kabul gören ve tek türk üniversite ortağı, PAÜ olan Avrupa Spor Liderliği Programı (ESLP) projesinin son toplantısı online olarak düzenlendi.

Spor alanında Erasmus+Sport projesi olarak kabul gören ve tek türk üniversite ortağı, PAÜ olan Avrupa Spor Liderliği Programı (ESLP) projesinin son toplantısı online olarak düzenlendi.

Spor alanında Erasmus+Sport projesi olarak kabul gören ve Pamukkale Üniversitesi ile birlikte İspanya, İtalya, Malta, Yunanistan ve İngiltere gibi ülkelerden de ortakların yer aldığı Avrupa Spor Liderliği Programı (ESLP) projesinin son toplantısı online olarak düzenlendi. Projenin İspanya'da yapılması planlanan final toplantısı, dünyada devam etmekte olan korona virüs salgın önlemleri nedeniyle online olarak gerçekleşti. Proje yürütücüsü olan Universidad Catlica San Antonio de Murcia'nın (UCAM) ev sahipliğinde yapılması planlanan ancak online gerçekleştirilen toplantıya İspanya, İtalya, Türkiye, Malta, Yunanistan ve İngiltere'den toplam 28 kişi katıldı. Toplantıda Pamukkale Üniversitesi bünyesinde projeye dair hayata geçirilen çalışmalar hakkında proje ortaklarına bilgiler veren Proje Koordinatörü Doç.Dr. Mülazımoğlu Ballı, proje boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin ulaştığı öğrenci sayısı, aktivite çeşitliliği, öğrencilerin tanımlayıcı bilgileri, spor liderlerinin ve mentörlerin görüşleri ve yapılan nitel ve nicel analizler hakkında ayrıntılı bir rapor sundu. Ayrıca proje çıktılarının değerlendirildiği toplantıda sürdürülebilirlik konusunda fikirler de ortaya konuldu. Öğrenci odaklı çeşitli sportif etkinliklerin uygulandığı, gençlerin profesyonel iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanmasına zemin hazırlandığı, Pamukkale Üniversitesinde on sekiz ay süren ve başarılı şekilde yürütülen proje ile on üç öğrenci, spor liderliği eğitimleri ve sektörün önde gelen işveren ve uzmanlarından mentörlük hizmeti aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA