Tek tırnaklı hayvanların tanımlama işlemleri 24 ay içinde tamamlanacak
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Tek tırnaklı hayvanların tanımlama işlemleri 24 ay içinde tamamlanacak

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Tek tırnaklı hayvanların tanımlama işlemleri 24 ay içinde tamamlanacak

Herhangi bir nedenle mevzuata uygun tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanın 24 ay içinde tanımlama ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Herhangi bir nedenle mevzuata uygun tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanın 24 ay içinde tanımlama ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi ve buralardaki tek tırnaklıların tanımlanmasına ilişkin işlemleri düzenliyor.

Değişiklikle, yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvan için belirlenen tanımlama süresi uzatıldı. Buna göre, tek tırnaklı hayvanların bugünden itibaren 24 ay içinde tanımlama ve kayıt işlemleri yapılacak.

Bu arada Bakanlığın, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, hayvan nakil işlemleri sırasında ilgili kurumlara verilmesi gereken dilekçe ve yeterlilik belgesi gibi evrakın elektronik ortamda da sunulması imkanı sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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