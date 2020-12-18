Tek tırnaklı hayvanlara mikroçiple takip
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Tek tırnaklı hayvanlara mikroçiple takip

18.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:36
Tek tırnaklı hayvanlara mikroçiple takip

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takmak suretiyle kimliklendirme çalışması yapıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takmak suretiyle kimliklendirme çalışması yapıldı.

"Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" gereği Erzincan'da at ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takılmak suretiyle kimliklendirme çalışmalarına başlandı. Kimliklendirme çalışmaları esnasında tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takılıp, zoonoz RUAM hastalığı yönünden mallein taraması yapılıyor. Hayvan sahiplerine sahip oldukları tek tırnaklı hayvanlarının kimlik bilgilerini içeren "Tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi" veriliyor.

"Çalınma durumunda kolaylık sağlayacak"

Mikroçip sayesinde Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, tek tırnaklı hayvanların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede hastalıkları dahil tüm süreçlerini yakından takip edebilecek. Kayıt altına alınan hayvanların kaybolmaları halinde ise boynundaki çipin okutulması sayesinde kolaylıkla kime ait olduğu tespit edilebilecek. Bu durum hayvanların çalınması durumunda hayvan sahiplerinin haklarını savunmalarını sağlayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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