Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor
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Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor

14.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:22
Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması için mikroçip takılmaya başlandı.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması için mikroçip takılmaya başlandı.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine" dair yönetmelik gereği at ve eşekleri mikroçiple kayıt altına alınma ve kimliklendirme çalışmalarına başladı.

Düzenlenen Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi'nde, hayvana ait özel yaşam numarası,mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunuyor. Kimliğe hayvanın eşkali ve nişaneleri de kaydediliyor.

Çalışmalar kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar her yaştan tek tırnaklı hayvanlar yaşlarına bakılmaksızın kayıt altına alınacak ve kimlik belgesi verilecek. Bu tarihten sonra ( 01 Ocak 2021) yönetmelik gereğince her yaştaki hayvan kaydı mümkün olmayacak. Tek Tırnaklı Hayvan sahipleri cezalı duruma düşmemeleri ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2020 tarihine kadar hayvanlarına mikroçip taktırarak Kimlik Belgelerini almaları gerektiği bildirildi. - ANTALYA

Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor
Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor
Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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