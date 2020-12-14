Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
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Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

14.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:27
Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

İslahiye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmaya başlanarak çip takılmaya başlandı.

İslahiye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmaya başlanarak çip takılmaya başlandı.

İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine" dair yönetmeliğin 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından ilçede bulunan at, katır, eşeklere mikroçip uygulanmak suretiyle, kayıt altına alınma ve kimliklendirme çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada, "Düzenlenen tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunmaktadır. Kimliğe, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilmektedir" denildi.

Çalışmalar kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar her yaştan tek tırnaklı hayvanlar yaşlarına bakılmaksızın kayıt altına alınacak ve kimlik belgesi düzenlenecektir. Ancak 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yönetmelik gereğince her yaştaki hayvan kaydı mümkün olmayacağı da belirtilen açıklamada, tek tırnaklı hayvan sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar hayvanlarını mikroçip taktırmak suretiyle kayıt altına almaları ve kimliklendirmeleri gerektiğine de dikkat çekildi. - GAZİANTEP

Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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