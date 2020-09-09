Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
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Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

Tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor
09.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:39

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik gereğince Kilis'te bulunan tek tırnaklı hayvanlar at, katır, eşek mikroçip uygulanmak suretiyle, kayıt altına alınma ve kimliklendirme çalışmaları başlandığını belirterek, " Düzenlenen tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunmaktadır. Kimliğe, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilmektedir. Çalışmalar kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar her yaştan tek tırnaklı hayvanlar yaşlarına bakılmaksızın kayıt altına alınacak ve kimlik belgesi düzenlenecektir. Ancak, 1 Ocak .2021 tarihinden sonra yönetmelik gereğince her yaştaki hayvan kaydı mümkün olmayacaktır. Tek tırnaklı hayvan sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar hayvanlarını mikroçip taktırmak suretiyle kayıt altına almaları ve kimliklendirmeleri gerekmektedir. Mikroçip takılmak suretiyle kayıt altına alınan ve kimliklendirilen hayvanlara mikroçip takılmadan önce, Ruam (Mankafa) hastalığını taşıyıp taşımadığını tespit etmek amacıyla mallein testi uygulanmaktadır. Ruam hastalığı tek tırnaklı hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) bir hastalıktır. Hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını korumak açısından çok önemli olan bu çalışmayı yürüten personellerimize hayvan sahiplerinin gerekli kolaylığı göstermeleri büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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