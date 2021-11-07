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Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

Düzce'de tek tırnaklı hayvanları keserek etlerini piyasaya sürmeye çalışan baba oğul, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de tek tırnaklı hayvanları keserek etlerini piyasaya sürmeye çalışan baba oğul, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 193 bin TL para cezası uygulanıp gözaltına alınan şüphelilerin, kestiği hayvanların kemiklerini ve sakatatlarını İstanbul'a da su taşıyan Melen Çayı'na attıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, baba oğul olan şüpheliler A.D. ve A.D.'nin ev ile ahırlarında tek tırnaklı hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüklerine ilişkin ihbar aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ev ve ahıra operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda kesilmiş halde tek tırnaklı hayvan etleri bulundu. Ayrıca ekipler, kesilen birçok tek tırnaklı hayvanın kemik ve sakatatlarının ise İstanbul'a da su taşıyan Melen Çayı'na atıldığını tespit etti.

Şüphelilere, çevre kanunu kapsamında 193 bin TL idari para cezası uygulandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de bulunan etlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. - DÜZCE

Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

Tek tırnaklı hayvan kesen baba oğula suçüstü

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