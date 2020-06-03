Tek tip yapılaşma ile hayran bırakan mahallelerini koruyorlar
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Tek tip yapılaşma ile hayran bırakan mahallelerini koruyorlar

ORDU'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, kendine özgü Karadeniz mimarisiyle ilgi çekiyor.

Tek tip yapılaşma ile hayran bırakan mahallelerini koruyorlar
03.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:09

ORDU'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, kendine özgü Karadeniz mimarisiyle ilgi çekiyor. Çatıları kırmızı, dış cepheleri beyaz olan binalar, korunarak nesilden nesile aktarılıyor. 

Karadeniz'in en gözde mahalleleri arasında gösterilen Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, görsel güzelliği ile ilgi çekiyor. Mahalle, çatıları kırmızı ve dış cepheleri beyaz olan binalarıyla Safranbolu evlerini anımsatıyor. Karadeniz mimarisiyle asırlardır tek tip yapılan binalarla görenleri hayran bırakan mahallede, yöreye özgü kültürel eşyalarda evlerde nesilden nesile korunuyor. Mahallede çarpık ve sıvasız evlerin yapımına da izin verilmiyor. Eskiyen 100 yıllık evler onarılarak gelecek nesillere aktarılıyor. 

Mahalle sakinlerinden Şerif Eriçok, mahallede bütün binaların ve dış cephesinin tek tip olduğunu belirterek, "Ben şu anda baba evimi kullanıyorum. Eski evleri yıkmak yerine onarıp kullanıyoruz. Genelde herkes burada bunu yapıyor. Çirkin betonarme binalar var her yerde. Burada ise binalar hep düzgün. Her binada Atatürk portresi de var. Burada Atatürk sevgisi daha fazla. Evlerin içinde ise eski kültürel geleneklerimizi yaşatıyoruz. Nesilden nesile bu böyle devam ediyor. Bizde doğayla iç içe mahallemizde hem bu kültürümüzü yaşatıyoruz hem de çirkin yapılaşmayı önlemiş oluyoruz" dedi.'İMECE GÜCÜYLE YAPILDI'Bahtiyar Ünal ise mahalleyi ziyaret eden vatandaşların cep telefonuyla binaları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştığını, bunun da büyük tanıtım katkısı sağladığını anlatarak, "Yeşilce Ordu'nun, Karadeniz'in incisi. Burada tarihi eski binalar, taştan ve betondan ahşap yapılar çok. Burada ne kadar devlet binası varsa hepsi Yeşilce'nin imece gücüyle yapılmıştır. Okullarımız kapandı, üniversitenin bir kolunu açtık buraya. Yüksekokul vardı öğrenci sayısı azalınca kapandı, Mesudiye merkeze taşındı. Burada dededen babadan kalan 80-100 yıllık ahşap binalar onarılıyor kullanılıyor. Genelde binalar hep ahşap ve taştan. Burası Karadeniz'e örnek oluyor. Her gören hayran kalıyor" diye konuştu.'GÖRENLER HAYRAN KALIYOR'

Suat Arıcan da Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol'un da Yeşilce yaylaları güzergahı içinden geçtiğine dikkat çekerek, "Karadeniz'in özgü mimarisi burada. Eskiden ustalar ağaç sanatını burada uygulamışlar. Bu yapı tarzı ahşaptan betona dönmüş. Bu tipte yeni binalar yapılmıyor fakat onarılıp, yaşatılıyor. Gelen giden burayı gören hep hayran kalıyor. Yeşil Yol'dan geçenlerde buraları fotoğraflayıp internette paylaşıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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