Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı

KADIKÖY'DE ÇALINTI PARÇALARLA DOLU MİNİBÜS ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Kadıköy, Göztepe'de şüphe üzerine kapalı kasa bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede minibüsün arkasının tıka basa motosiklet parçaları ile dolu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada minibüsün arakasındaki motosiklet parçalarının Kağıthane, Alibeyköy ve Şişli'den çalınan 6 farklı motosiklete ait olduğu belirlendi. Minibüsü kullanan Rıdvan F.A. çalıntı parçaları tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyleyince gözaltına alındı.

KAPÜŞONLU HIRSIZLIK ÇETESİNİN ÜYESİYMİŞ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Rıdvan F.A. 6 motosiklet hırsızlığı ile ilgili hakkında dosya hazırlanarak adliyeye sevk edildi. Minibüsün içinde parçalar ise detaylı inceleme için Üniversiteye gönderildi. Polis çetenin geri kalan üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.