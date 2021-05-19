Tek tıkla tedavi aranıyor

İngiltere merkezli tedavi arama platformu, tüm dünyaya yayılan ağıyla uluslararası sağlık ve tedavi arama hizmeti sunduğunu duyurdu.

Koronavirüs salgını iyi planlanmış, ulaşılabilir ve hızlı sonuç alınabilen bir sağlık sisteminin toplum açısından önemini tüm dünyaya gösterdi. Bu noktada tedavi aramak da artık online mecraya kaydı. 'KiwiMedi' tedavi arama platformu, salgının etkileri sağlık sistemlerini tehdit etmeyi sürdürürken, kullanıcılarına tüm dünyada güvenilir, etkili ve hızlı modern sağlık turizmi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin Türkiye direktörü Metin Şeref, modern sağlık turizmi olgusunu benimsediklerini belirterek, "2021 yılı başında Türkiye faaliyetlerini resmi olarak başlatma kararı aldık. Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli yüksek ülkelerden biri olduğunu biliyoruz. Hali hazırda Avrupa, Yakındoğu, Asya, Amerika ve Afrika coğrafyasında olmak üzere dünya genelinde 46 ülkede güvenilir 372 hastane ve klinik ile binlerce uzman doktorla çalışıyoruz" dedi.

"Hastalarla direkt iletişim sağlanıyor"

Platformla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Metin Şeref şunları söyledi: "İş modelimizle, hastane ve klinik sağlık sunucuları ile hastalarla direkt iletişim sağlanıyor. Yerel aracı kuruluşlar da etkin bir şekilde yararlanabiliyor. Yenilikçi sağlık turizmi yaklaşımı ile hasta durum değerlendirme ve fiyatlama konusundaki iletişim aksaklıkları ortadan kalkıyor. Hastanelerin hasta üzerinden ödedikleri komisyon da ortadan kalkıyor. Ödeme ve fiyatlandırma sağlık hizmeti alan ile hizmeti sunan arasında herhangi bir aracı ve komisyon ödemesi yapılmıyor.

46 ülkeden 372 sağlık kuruluşu sistemde aktif

Hali hazırda 372 civarı 46 ayrı ülkeden sağlık kuruluşu sistemde aktif. Aylık 500 bin trafik ve etkileşim hedefi olan dijital portalde yer alan sağlık sunucularımıza sıralamada zamanla üst sıralara çıkartarak, sistemdeki hastane ve kliniklerin aramalarda eşit görünmesini sağlıyoruz. Hastalar, hastane hakkında tanıtım, makale, yorumlara, videolara ve genel bilgilere çok daha rahat ulaşabiliyor. Sağlık kurumlarının bu sayede küresel pazarda tanıtımı en iyi şekilde yapılırken, bilinirlikleri ve marka değerleri de artıyor.

En iyiler listeleniyor

Peki, uygulama nasıl çalışıyor. Uygulama en iyi sertifikalı ve teknolojik açıdan en iyi hastaneler klinikler ile doktorları listeliyor. Kullanıcılarının tedavisi için en uygun sağlık kuruluşu ve doktoru bulmalarına yardımcı oluyor. Daha önce Kiwimedi platformunu kullanan kişilerin, hastaneler, klinikler, doktorlar ve diğer sağlık sunucuları hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve değerlendirmelerini, puanlamalarını görülebiliyor. Sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek isteyenler ile tedavi olanağı sunan ve sağlığı geliştirmeye yardımcı olan merkezleri global bir ağda buluşturuyor. Kullanıcılarına kaliteli bakım, alternatifli, güvenli, daha kısa bekleme süreleri olan, ekonomik seçenekler sunuyor. Böylelikle kullanıcıların tüm dünya çapında sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor ve geliştiriyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı