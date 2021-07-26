Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada

Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışan gençler yere devrildi Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı...

Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada

Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışan gençler yere devrildi

İSTANBUL - Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle ile tek tekerlek üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlerden birinde iki kişinin olduğu tek tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışırken iki yolcunun da yere düştüğü görüldü. Cep telefonu ile çekilen bir başka görüntüdeyse yine tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışan bir yolcunun yere düştüğü ve bir müddet sürüklendiği gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur