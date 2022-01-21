Tek teker üstünde hem kendini, hem de trafiği tehlikeye attı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde akan trafiğe aldırmadan tek teker üzerinde bisiklet süren gencin ölümle burun buruna geldiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde cadde üzerinde bisikleti ile tek teker üzerinde akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen genç hem kendini, hem de çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye attı. Caddede metrelerce akrobasi hareketlerini sürdüren genç, önündeki otomobilin fren yapması sonucu otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Yanındaki diğer bisikletli arkadaşını da tehlikeye sokan genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler ise amatör kameralara yansıdı. - AYDIN