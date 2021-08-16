Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
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Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu

Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de asker konvoyundaki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra düştü.

SULTANGAZİ'de asker konvoyundaki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra düştü. O anlara şahit olanlar, motosikletliye tepki göstererek "Süper oldu" dedi.

Görüntüler, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir araya gelenler yolu kesti. Daha sonra konvoy ilerlemeye başladı. Konvoyun önünde bulunan motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek şovu daha da abartmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden, motosikletli arkasındaki kız arkadaşıyla düştü. Bulvardaki sözde eğlenceyi kaldırımda takip edenler, yaşananlara tepki gösterip, "süper oldu" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu
Tek teker giderken kendini yerde buldu; çevredekiler: Süper oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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