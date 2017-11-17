Tek Teker Arif"İn Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası, "tek teker Arif" olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesi Antalya'ya götürüldü.





Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla alınan Razgatlıoğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bu sırada D-400 Karayolu Alantur mevkisinde yakınları ve sevenleri tarafından karşılanan Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesi, burada helallik alındıktan sonra gözyaşları arasında uğurlandı.



Razgatlıoğlu'nun cenazesini uğurlama sırasında çocukları milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Tümay Razgatlıoğlu da taziyeleri kabul etti.



Cenazenin yarın Antalya'dan Sakarya'ya götürüleceği ve cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninden sonra toprağa verileceği öğrenildi.





Arif Razgatlıoğlu (59) yönetimindeki 33 NE 303 plakalı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Kazada, Razgatlıoğlu ile motosikletteki Ülkü Özcan (20) olay yerinde yaşamını yitirmişti.