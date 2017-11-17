Tek Teker Arif'in Cenazesi Sakarya'ya Gönderildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası, 'Tek Teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Sakarya'ya gönderildi. Razgatlıoğlu'nun cenazesini oğlu Toprak ve Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu beraber aldı.



Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralrında sahil yönünde seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun babası 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan yaşamını yitirdi. Kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşılan Razgatlıoğlu ve Özcan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz'u ise gözaltına aldı.



CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK



'Tek Teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesi, oğlu Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak ve kardeşi Tümay, Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Burada taziyeleri kabul eden Toprak Razgatlıoğlu, gözyaşı döktü.



KENAN SOFUOĞLU DA GELDİ



Adli tıp morguna gelen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da yakınlarına başsağlığı diledi. Sofuoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Arif Razgatlıoğlu'nu çocukluğundan bu yana tanıdığı, Türkiye'nin en önemli motosiklet figürlerinden olduğunu söyledi. Toprak'ın kendisinin öğrencisi olduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Toprak'tan dolayı sık sık görüşüyorduk. Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ben de bu tür kayıpları çok yaşadım. Allah, iki çocuğuna sabır versin. Bu yaştaki çocuklar için en ağır şey babalarını kaybetmeleri. Toprak daha 20'li yaşlarda" dedi.



MOTOSİKLET KULLANAN HERKES DİKKATLİ OLMALI



Motosiklete binen herkesin dikkatli olması gerektiğine değinen Kenan Sofuoğlu, "Otomobil sürücülerinin motosikletlerin hızını anlayamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Bütün motosiklet dostlarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kazada ne kadar doğru bilmiyorum ama kamyonet sürücüsünün alkollü olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.



Razgatlıoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü. Cenaze yarın öğle vakti Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Ülkü Özcan'ın cenazesi ise bir yakını tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Gazipaşa İlçesi'ne gönderildi.



- Antalya