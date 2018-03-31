Tek Tek Elleriyle Topluyorlar

Sivas'ta baharın gelmesi ile doğada kendiliğinden yetişen ve birçok derde deva olduğu düşünülen madımak otu Sivaslılar tarafından elle tek tek toplanıyor.

Baharın gelmesi ile Sivaslıların sofralarının vazgeçilmesi olan ve birçok derde deva olduğu düşünülen madımak otu doğada kendiliğinden yetişmeye başlarken, vatandaşlar otu toplamak için doğaya çıktı. Sivas'a 37 kilometre uzaklıktaki Hafik ilçesinde de 66 yaşlarındaki Yusuf ve Fatma Çaldıran çifti yol kenarlarında yetişen madımağı tek tek özenle elleriyle topladı.

Fatma Çaldıran, madımağı ayıklayıp doğradıktan sonra pişirdiklerini belirterek, "Böyle düz alanlarda yetişiyor. Hasat zamanı daha yeni başladı. Mayıs, hazirana kadar oluyor. Madımak seviliyor. Herkes tarafından da yeniliyor. Kurutuyoruz, dolap poşetleri ile dolaplara koyuyoruz. İçli köfte, hingel ve çorbada yaparız, şifalıdır, bağırsaklara faydalıdır" dedi.

Yusuf Çaldıran ise, madımağın daha çok köylüler için önemli olduğunu dile getirerek, "Madımak mart ayında başlar, mayıs, haziran gibi biter. Sezonu biter, ondan sonra tohumlanır. Madımakta sadece kendin yiyip pişiriyorsun. Madımaktan 1-2 ay faydalanıyoruz. Kurutuyoruz, kurusundan da kışın faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaylalarda ve meralarda kendiliğinden yetişen madımak bitkisi mart ayının gelmesi ile toplanmaya başlayıp, haziran ayına kadar doğada bulunabiliyor. Vatandaşlar tarafından toplanan madımak bitkisi taze tüketilebildiği gibi kış ayları için kurutularak da pişiriliyor. Özellikle Yozgat, Sivas, Kayseri, Amasya madımak konusunda önde gelen şehirlerdendir. Madımak bitkisinin kan şekerinin dengelenmesi, idrar söktürücü, mide ve bağırsak rahatlatıcı ve ishal sorunu gibi hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor. - SİVAS